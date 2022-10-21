Доцент Прикладова назвала причины падения на 20% мирового спроса на компьютеры

Доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ имени Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова прокомментировала информацию о том, что падение спроса на компьютеры в мире составило 20%.

Нестабильная ситуация в мировой экономике вынуждает многие компании откладывать реализацию инвестиционных проектов, сокращать расходы, в том числе на обновление или расширение компьютерных систем, пояснила она в интервью корреспонденту ИА REGNUM.

«В условиях карантинных ограничений компаниям приходилось в ускоренном режиме перестраивать бизнес-процессы, внедряя или расширяя использование IT-решений в управлении, производстве и коммуникации», — сказала Прикладова.

Другой предпосылкой, по её словам, является продолжающаяся инфляция, влекущая за собой рост цен на продукты питания. В этих условиях электроника, в частности компьютеры, не является товаром первой необходимости, что позволяет отложить покупку, подытожила эксперт.

Ранее «Известия» сообщали, что спрос на бытовую технику российских брендов, а также марок из CНГ в магазинах вырос в полтора-два раза в январе — сентябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.