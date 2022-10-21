Узнать больше

Доцент Прикладова назвала причины падения на 20% мирового спроса на компьютеры

Короткая ссылка
Доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ имени Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова прокомментировала информацию о том, что падение спроса на компьютеры в мире составило 20%.
Доцент Прикладова назвала причины падения на 20% мирового спроса на компьютеры
  • РИА Новости

Нестабильная ситуация в мировой экономике вынуждает многие компании откладывать реализацию инвестиционных проектов, сокращать расходы, в том числе на обновление или расширение компьютерных систем, пояснила она в интервью корреспонденту ИА REGNUM.

«В условиях карантинных ограничений компаниям приходилось в ускоренном режиме перестраивать бизнес-процессы, внедряя или расширяя использование IT-решений в управлении, производстве и коммуникации», — сказала Прикладова.

Другой предпосылкой, по её словам, является продолжающаяся инфляция, влекущая за собой рост цен на продукты питания. В этих условиях электроника, в частности компьютеры, не является товаром первой необходимости, что позволяет отложить покупку, подытожила эксперт.

Ранее «Известия» сообщали, что спрос на бытовую технику российских брендов, а также марок из CНГ в магазинах вырос в полтора-два раза в январе — сентябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить