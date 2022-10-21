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Аналитик Джиоев прокомментировал динамику курса рубля

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Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев прокомментировал динамику курса рубля.
Аналитик Джиоев прокомментировал динамику курса рубля
  • РИА Новости

«Причина для укрепления прежняя: устойчивый профицит счёта текущих операций, который оказывает поддержку рублю», — рассказал он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, недавно Банк России дал оценку ключевым показателям платёжного баланса за первые девять месяцев 2022 года — профицит счёта текущих операций расширился до $198,4 млрд (+163% г/г).

Как отметил Джиоев, внешние факторы, такие как дифференциал ставок, слабо влияют на курсообразование.

Ранее финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях инструментов инвестирования.

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