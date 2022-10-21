Доцент Дорофеев рассказал о перспективах золота на фоне деглобализации мировой финансовой системы

Доцент департамента общественных финансов Финансового университета при правительстве России Михаил Дорофеев рассказал о перспективах золота на фоне деглобализации мировой финансовой системы.

В беседе с ИА REGNUM он заявил, что золото — аналог бескупонной облигации, поэтому текущей доходности не приносит.

Как отметил эксперт, ускоряющаяся деглобализация мировой финансовой системы может привести к образованию региональных валютных центров.

«В этих условиях роль золота может существенно возрасти на горизонте десяти лет, и с этой точки зрения золото может стать хорошей долгосрочной инвестицией», — считает Дорофеев.

Ранее экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками золота.