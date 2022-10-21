Узнать больше

Доцент Дорофеев рассказал о перспективах золота на фоне деглобализации мировой финансовой системы

Короткая ссылка
Доцент департамента общественных финансов Финансового университета при правительстве России Михаил Дорофеев рассказал о перспективах золота на фоне деглобализации мировой финансовой системы.
Доцент Дорофеев рассказал о перспективах золота на фоне деглобализации мировой финансовой системы
  • РИА Новости

В беседе с ИА REGNUM он заявил, что золото — аналог бескупонной облигации, поэтому текущей доходности не приносит.

Как отметил эксперт, ускоряющаяся деглобализация мировой финансовой системы может привести к образованию региональных валютных центров.

«В этих условиях роль золота может существенно возрасти на горизонте десяти лет, и с этой точки зрения золото может стать хорошей долгосрочной инвестицией», — считает Дорофеев.

Ранее экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками золота.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить