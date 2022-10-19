Аналитики сообщили, что Татарстан лидирует в ПФО по размеру среднего чека в онлайн-продажах

Татарстан занял первое место среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) по среднему чеку покупок в интернет-магазинах.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные IT и Fintech-компании PIM Solutions.

Согласно исследованию, с 24 февраля по 24 августа 2022 года сумма среднего чека при покупках в интернет-магазинах республики составила 5051 рубль. Так, Татарстан стал единственным регионом России, где этот показатель превысил 5 тыс. рублей.

Ранее президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с посещаемостью ТЦ.