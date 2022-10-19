Финансовый консультант Никитина предложила использовать депозит как способ накоплений

Финансовый консультант Алёна Никитина рассказала, как сформировать финансовую подушку безопасности.

В беседе с Pravda.Ru эксперт посоветовала желающим понемногу откладывать средства с зарплаты и использовать для этих целей банковский депозит.

«Можно просто сделать автоматический перевод со своей карты, к примеру зарплатной... Если получится автоматически, автоплатёж — это самое лучшее. Потому что иначе дисциплину очень сложно вырабатывать самостоятельно», — объяснила она.

Также финконсультант отметила, что для рядового гражданина банковского депозита в надёжном банке будет достаточно. По её словам, не стоит использовать другие, более сложные финансовые инструменты — акции, облигации, ценные бумаги.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал об особенностях обезличенных металлических счетов.