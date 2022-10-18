Аналитик Мильчакова объяснила снижение цены на газ в Европе

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT прокомментировала данные, согласно которым биржевые цены на газ в Европе впервые с 15 июня опустились ниже $1,2 тыс. за 1 тыс. куб. м.

По мнению аналитика на цену влияет несколько факторов, один из которых — обсуждение в Еврокомиссии чрезвычайных мер по борьбе с энергетическим кризисом.

«В частности, для этой цели вместо предлагаемого ранее некоторыми странами потолка цен на газ для всех поставщиков газа в ЕС может быть введён механизм централизованных закупок газа, который может работать в виде создания синдиката стран — потребителей газа, для того чтобы этот синдикат централизованно приобретал исключительно СПГ на бирже с целью заполнить ПХГ не менее чем на 10%», — объяснила она.

Мильчакова уточнила, что если такой механизм будет работающим, то в европейских ПХГ будут накапливаться достаточно большие объёмы запасов газа на случай чрезвычайной ситуации на газовом рынке.

«Рост предложения может оказывать понижающее давление на цены. При этом такой синдикат не будет приобретать трубопроводный газ у российских поставщиков, то есть у «Газпрома», который как раньше работал на основе долгосрочных контрактов, так и будет работать», — уточнила аналитик.

Собеседница RT считает, что цены на газ в ближайший месяц могут оставаться в коридоре $1000—2000 за 1 тыс. куб. м.

«На них будет влиять ещё и погодный фактор: чем холоднее окажется последний месяц осени, тем, соответственно, быстрее будет расходоваться газ из ПХГ и тем выше будут цены», — заключила она.

Ранее стало известно, что цены на газ в Европе опустились ниже $1200 за 1 тыс. куб. м.