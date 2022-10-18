В России рынок парфюмерии вырос более чем на 16% в III квартале
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Об этом пишет «Газета.Ru».
С июля по сентябрь текущего года в России было продано парфюмерной продукции на общую сумму 26,4 млрд рублей — это на 16,3% больше, чем за II квартал, когда россияне потратили на неё 22,7 млрд рублей.
В единицах рост составил более 15%: 18,8 млн флаконов в III квартале против 16,3 млн флаконов во втором.
Средняя цена парфюма в стране выросла незначительно: в III квартале 2022-го она составила 1410 рублей за флакон, что на 2% больше, чем в период с апреля по июнь.
Ранее президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с посещаемостью ТЦ.