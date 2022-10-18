В России рынок парфюмерии вырос более чем на 16% в III квартале

Аналитики Национальной системы цифровой маркировки «Честный знак» сообщили, что в III квартале 2022 года российский рынок парфюмерии показал рост по сравнению с II кварталом.

Об этом пишет «Газета.Ru».

С июля по сентябрь текущего года в России было продано парфюмерной продукции на общую сумму 26,4 млрд рублей — это на 16,3% больше, чем за II квартал, когда россияне потратили на неё 22,7 млрд рублей.

В единицах рост составил более 15%: 18,8 млн флаконов в III квартале против 16,3 млн флаконов во втором.

Средняя цена парфюма в стране выросла незначительно: в III квартале 2022-го она составила 1410 рублей за флакон, что на 2% больше, чем в период с апреля по июнь.

Ранее президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с посещаемостью ТЦ.