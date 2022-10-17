Захарова упрекнула Борреля в связи с инцидентами на «Северных потоках»
- РИА Новости
Как заявил Боррель, если доказательства будут найдены, то в отношении Тегерана будут введены «жёсткие санкции».
«А с подрывами «Северного потока» Жозеп уже разобрался?» — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Представитель МИД России предположила, что «у верхушки ЕС полностью отпало желание проводить расследование» после того, как США заявили о своей заинтересованности в прекращении поставок газа по этим трубопроводам в Европу.
«Решили резко переключиться на Иран», — написала Захарова.
Ранее Боррель также заявил, что главы МИД ЕС намерены одобрить санкции против Ирана из-за подавления протестов.