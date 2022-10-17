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Захарова упрекнула Борреля в связи с инцидентами на «Северных потоках»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в связи с инцидентами на «Северных потоках» на фоне его заявлений о том, что ЕС намерен провести расследование касательно якобы «причастности Ирана к поставкам оружия России».
Захарова упрекнула Борреля в связи с инцидентами на «Северных потоках»
  • РИА Новости

Как заявил Боррель, если доказательства будут найдены, то в отношении Тегерана будут введены «жёсткие санкции».

«А с подрывами «Северного потока» Жозеп уже разобрался?» — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Представитель МИД России предположила, что «у верхушки ЕС полностью отпало желание проводить расследование» после того, как США заявили о своей заинтересованности в прекращении поставок газа по этим трубопроводам в Европу.

«Решили резко переключиться на Иран», — написала Захарова.

Ранее Боррель также заявил, что главы МИД ЕС намерены одобрить санкции против Ирана из-за подавления протестов.

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