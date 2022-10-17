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В Москве подвели итоги РЭН-2022

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Международный форум «Российская энергетическая неделя» прошёл с 12 по 14 октября в ЦВЗ «Манеж» в Москве.
В Москве подвели итоги РЭН-2022
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Об этом пишут «Известия».

Мероприятие прошло под девизом «Глобальная энергетика в многополярном мире».

РЭН — крупнейшая площадка для обсуждения актуальных тенденций развития современного ТЭК. Организаторы: Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке правительства Москвы.

В рамках деловой программы состоялось свыше 70 мероприятий. В РЭН-2022 приняли участие свыше 3 тыс. участников и представителей СМИ из России и 83 иностранных государств и территорий.

Ранее ФАН сообщало, что участники ВЭФ-2022 обсудили перспективы нового многополярного мира.

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