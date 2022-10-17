В Москве подвели итоги РЭН-2022
- РИА Новости
- © Евгений Одиноков
Об этом пишут «Известия».
Мероприятие прошло под девизом «Глобальная энергетика в многополярном мире».
РЭН — крупнейшая площадка для обсуждения актуальных тенденций развития современного ТЭК. Организаторы: Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке правительства Москвы.
В рамках деловой программы состоялось свыше 70 мероприятий. В РЭН-2022 приняли участие свыше 3 тыс. участников и представителей СМИ из России и 83 иностранных государств и территорий.
Ранее ФАН сообщало, что участники ВЭФ-2022 обсудили перспективы нового многополярного мира.