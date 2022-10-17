Аналитик Гойхман спрогнозировал курс доллара не выше 63,5 рубля на этой неделе

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман дал прогноз по курсу валют на текущей неделе.

Его экспертное мнение публикует «Российская газета».

«На этой неделе влияние противодействующих драйверов сохранится, что предполагает вероятность незначительных движений, если не вмешаются неожиданные форс-мажорные триггеры», — считает аналитик.

В целом в течение недели наиболее актуальный курс рубля составляет 60—63,5 рубля за доллар и 58—62 рубля за евро, заключил Гойхман.

Ранее специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии профессор Алексей Маслов в беседе с ФАН назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.