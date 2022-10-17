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Аналитик Гойхман спрогнозировал курс доллара не выше 63,5 рубля на этой неделе

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Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман дал прогноз по курсу валют на текущей неделе.
Аналитик Гойхман спрогнозировал курс доллара не выше 63,5 рубля на этой неделе
  • Gettyimages.ru
  • © ATU Images

Его экспертное мнение публикует «Российская газета».

«На этой неделе влияние противодействующих драйверов сохранится, что предполагает вероятность незначительных движений, если не вмешаются неожиданные форс-мажорные триггеры», — считает аналитик.

В целом в течение недели наиболее актуальный курс рубля составляет 60—63,5 рубля за доллар и 58—62 рубля за евро, заключил Гойхман.

Ранее специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии профессор Алексей Маслов в беседе с ФАН назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.

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