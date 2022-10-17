Аналитик Гойхман спрогнозировал курс доллара не выше 63,5 рубля на этой неделе
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Его экспертное мнение публикует «Российская газета».
«На этой неделе влияние противодействующих драйверов сохранится, что предполагает вероятность незначительных движений, если не вмешаются неожиданные форс-мажорные триггеры», — считает аналитик.
В целом в течение недели наиболее актуальный курс рубля составляет 60—63,5 рубля за доллар и 58—62 рубля за евро, заключил Гойхман.
Ранее специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии профессор Алексей Маслов в беседе с ФАН назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.