Москва заключила 25 соглашений по программе создания мест приложения труда с 2020 года
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Об этом пишет kp.ru.
«По условиям этих договоров девелоперы возведут в столице 53 объекта: 18 детских садов и 12 школ, восемь деловых центров, шесть технопарков, четыре торговых центра, два торгово-офисных здания, промышленный комплекс, МФЦ с деловыми и торговыми объектами и спортивный комплекс. В результате в столице появится более 34,5 тыс. рабочих мест», — отметил вице-мэр.
По его словам, вложения инвесторов в эти проекты составят 106 млрд рублей.
Ранее НСН сообщила, что на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» появится 17 высокотехнологичных предприятий.