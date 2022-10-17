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Москва заключила 25 соглашений по программе создания мест приложения труда с 2020 года

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столичные власти заключили с инвесторами 25 соглашений по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) за время её старта в 2020 году.
Москва заключила 25 соглашений по программе создания мест приложения труда с 2020 года
  • Gettyimages.ru
  • © Sebastian Jauregui / EyeEm

Об этом пишет kp.ru.

«По условиям этих договоров девелоперы возведут в столице 53 объекта: 18 детских садов и 12 школ, восемь деловых центров, шесть технопарков, четыре торговых центра, два торгово-офисных здания, промышленный комплекс, МФЦ с деловыми и торговыми объектами и спортивный комплекс. В результате в столице появится более 34,5 тыс. рабочих мест», — отметил вице-мэр.

По его словам, вложения инвесторов в эти проекты составят 106 млрд рублей.

Ранее НСН сообщила, что на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» появится 17 высокотехнологичных предприятий.

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