Число пришедших в Россию компаний из ОАЭ выросло на 15% с начала года

Бизнес-посол «Деловой России» в ОАЭ Максим Загорнов заявил, что число компаний из ОАЭ, пришедших на российский рынок с начала 2022 года, возросло на 15%.

«Конечно, их стало больше примерно на 10—15%. Это не носит такой лавинообразный характер. Но, с другой стороны, хотел бы отметить: благодаря тому, что сейчас российский бизнес переориентировался в работе с внешними странами на Арабские Эмираты, то есть большое количество бизнесменов приехали сюда, перевели деньги, открыли счета, то число компаний, конечно, растёт. Для ОАЭ это, скажем, очень выгодное сотрудничество», — отметил он в интервью «Известиям».

Среди сфер, наиболее интересных для компаний и инвесторов из ОАЭ, Загорнов отметил пищевую промышленность и сферу высоких технологий.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве форум «Сделано в России» состоится 20—22 октября. Он организован в рамках нацпрограммы «Международная кооперация и экспорт».