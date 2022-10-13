В ЦБ заявили о снижении объёма внешнего долга России

В Центробанке России заявили, что внешний долг страны с начала года снизился на $45,4 млрд.

Отмечается, что по состоянию на 1 октября он составляет $436,8 млрд.

«По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2022 года составил $436,8 млрд, уменьшившись с начала 2022 года на $45,4 млрд, или на 9,4%», — говорится в заявлении.

Уточняется, что внешние обязательства сократились по всем институциональным секторам за исключением сектора органов государственного управления, незначительный прирост долга которого обусловлен положительной переоценкой суверенных долговых ценных бумаг, номинированных в национальной валюте.

Ранее в российском Центробанке заявили, что по состоянию на 7 октября международные резервы России составили $548,7 млрд.