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В ЦБ заявили о снижении объёма внешнего долга России

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В Центробанке России заявили, что внешний долг страны с начала года снизился на $45,4 млрд.
В ЦБ заявили о снижении объёма внешнего долга России
  • РИА Новости

Отмечается, что по состоянию на 1 октября он составляет $436,8 млрд.

«По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2022 года составил $436,8 млрд, уменьшившись с начала 2022 года на $45,4 млрд, или на 9,4%», — говорится в заявлении.

Уточняется, что внешние обязательства сократились по всем институциональным секторам за исключением сектора органов государственного управления, незначительный прирост долга которого обусловлен положительной переоценкой суверенных долговых ценных бумаг, номинированных в национальной валюте.

Ранее в российском Центробанке заявили, что по состоянию на 7 октября международные резервы России составили $548,7 млрд.

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