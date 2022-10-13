Экономист Кобяк оценил прогноз об убытках мировой экономики в $4 трлн из-за рецессии
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Как пояснил эксперт, речь об общих потерях, которые ожидают мировую экономику в связи с её замедлением.
«Если бы всё продолжалось так же, как раньше, то вся мировая экономика заработала бы дополнительно $4 трлн, потому что вся бы экономика росла. А в связи с тем, что идёт рецессия, то страны недополучат эти деньги», — уточнил он.
В большей степени локомотивом рецессии будут европейские страны, прежде всего Германия, ввиду того, что энергоносители сильно подорожали, заключил Кобяк.
Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с ФАН прокомментировал инициативу ограничения цен на российскую нефть.