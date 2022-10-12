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В Мьянме изъявили желание закупать у России около 4 млн т дизеля в год

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Посол Мьянмы Лвин У заявил, что страна намерена закупать у России 2 млн т бензина и около 4 млн т дизеля в год.
В Мьянме изъявили желание закупать у России около 4 млн т дизеля в год
  • РИА Новости

«Мьянма хочет закупать у России 2 млн т бензина и 4,2 млн т дизеля в год. Президент России Владимир Путин говорил с нашим премьер-министром Мин Аун Хлайном и уже дал согласие на эти поставки, мы сейчас согласовываем детали оплаты — производить её в рублях или в юанях», — цитирует его РИА Новости.

Он также отметил, что делегация, состоящая из министров энергетики и электроэнергии республики, уже прибыла для переговоров на Российскую энергетическую неделю.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Афганистан намерен договориться с Россией об импорте 1 млн т бензина.

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