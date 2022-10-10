В ТиНАО построят завод по производству технологического оборудования

В Троицком административном округе Москвы построят предприятие по производству технологического оборудования.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства.

Градостроительно-земельная комиссия приняла решение без торгов передать инвестору участок площадью 1,5 га. Инвестор — машиностроительный завод «Поток». Договор с ним подписан на пять лет.

«Компания планирует вложить в реализацию проекта около 500 млн рублей. На новом предприятии смогут работать более 30 человек», — заявил заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Со своей стороны, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что площадь предприятия составит 12 тыс. кв. м.

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны «Вагоноремонт» в районе Восточное Дегунино создадут новые кварталы с жильём и деловыми пространствами.