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Три участка на территории бывших промзон реорганизуют в столичном районе Отрадное

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что комплексному развитию в Отрадном подлежат три участка: два в бывшей промзоне Алтуфьевское шоссе и один в бывшей промзоне Владыкино.
Три участка на территории бывших промзон реорганизуют в столичном районе Отрадное
  • © mos.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

По словам Ефимова, в преобразование участков вложат 98 млрд рублей. Ежегодный бюджетный эффект для города от реорганизации этих территорий превысит 6 млрд рублей в текущих ценах.

На данных участках построят более 1,1 млн кв. м недвижимости.

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны «Вагоноремонт» в районе Восточное Дегунино в Москве создадут новые кварталы с жильём и деловыми пространствами.

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