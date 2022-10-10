Три участка на территории бывших промзон реорганизуют в столичном районе Отрадное

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что комплексному развитию в Отрадном подлежат три участка: два в бывшей промзоне Алтуфьевское шоссе и один в бывшей промзоне Владыкино.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

По словам Ефимова, в преобразование участков вложат 98 млрд рублей. Ежегодный бюджетный эффект для города от реорганизации этих территорий превысит 6 млрд рублей в текущих ценах.

На данных участках построят более 1,1 млн кв. м недвижимости.

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны «Вагоноремонт» в районе Восточное Дегунино в Москве создадут новые кварталы с жильём и деловыми пространствами.