В рамках Российской энергетической недели пройдёт сессия о возможностях отечественной энергетики

В рамках деловой программы Российской энергетической недели пройдёт сессия «Российская электроэнергетика: поиск возможностей».

Об этом сообщает oilcapital.ru.

«Электроэнергетика во все времена являлась опорой российской экономики. Поэтому в текущих экономических условиях, которые, безусловно, отразились и на отрасли, важно определить дальнейшие стратегические шаги, которые, с одной стороны, позволят отечественной электроэнергетике также активно развиваться, а с другой — сохранят доступность электроэнергии для потребителей и не окажут негативного влияния на надёжность энергоснабжения», — заявил модератор сессии, председатель правления ассоциации «НП Совет рынка» Максим Быстров.

Он выразил уверенность, что дискуссия получится интересной и сложной.

Ранее политолог, руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» отметил, что отказ от использования доллара в важной сфере торговли значит, что здесь «удаляется его товарное обеспечение газом».