В Хабаровске 13 октября пройдёт посвящённый вопросам сотрудничества с Белоруссией форум
- РИА Новости
Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на Министерство экономического развития региона.
Отмечается, что это будет ответный визит белорусских партнёров после того, как в мае 2022 года губернатор края Михаил Дегтярёв вместе с представителями предпринимательского сообщества посетил Белоруссию.
В рамках бизнес-форума компании — представители двух государств среди прочего обменяются контактами и получат возможность расширить географию сбыта своих товаров.
Ранее НСН передавала, что число зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Москве выросло на 6% по сравнению с прошлым годом и превысило 772 тыс.