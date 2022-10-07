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В Хабаровске 13 октября пройдёт посвящённый вопросам сотрудничества с Белоруссией форум

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В Хабаровске 13 октября пройдёт международный форум «Республика Беларусь — Хабаровский край. Перспективы сотрудничества». В ходе мероприятия представители бизнеса из России и Белоруссии обменяются опытом и презентуют свою продукцию и услуги.
В Хабаровске 13 октября пройдёт посвящённый вопросам сотрудничества с Белоруссией форум
  • РИА Новости

Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на Министерство экономического развития региона.

Отмечается, что это будет ответный визит белорусских партнёров после того, как в мае 2022 года губернатор края Михаил Дегтярёв вместе с представителями предпринимательского сообщества посетил Белоруссию. 

В рамках бизнес-форума компании — представители двух государств среди прочего обменяются контактами и получат возможность расширить географию сбыта своих товаров. 

Ранее НСН передавала, что число зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Москве выросло на 6% по сравнению с прошлым годом и превысило 772 тыс.

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