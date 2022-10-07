В Москве промпредприятия увеличили объём производства на 6,5% за восемь месяцев

Предприятия Москвы за восемь месяцев текущего года нарастили объём производства на 6,5%. При этом отдельные отрасли показали значительный рост.

Об этом сообщает НСН.

«Развитие транспортной инфраструктуры, медицины, строительства города неразрывно связано с деятельностью заводов и фабрик. Столичные предприятия — это миллиарды рублей инвестиций, сотни новых разработок и исследований в год, а ещё — свыше 700 тыс. горожан, занятых сегодня на производствах», — прокомментировал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Всего в Москве функционирует более 3 тыс. промышленных предприятий.

Ранее ФАН сообщало, что в Сочи в сентябре прошла Всероссийская неделя охраны труда.