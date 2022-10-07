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Экономист Волкова дала советы по снижению долговой нагрузки

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Экономист, финансовый консультант Татьяна Волкова в беседе с радио «Комсомольская правда» дала советы россиянам, как сократить долговую нагрузку.
Экономист Волкова дала советы по снижению долговой нагрузки
  • РИА Новости

По словам специалиста, не стоит отдавать все свободные деньги на погашение имеющихся кредитов, ведь одновременно с этим важно формировать финансовую подушку на будущее. 

«Кредиты можно заморозить или рефинансировать под более низкий процент. Берутся самые дорогие долги и ищутся способы снижения их нагрузки», — уточнила Волкова.

Ранее «Известия» сообщали, что, согласно данным ОКБ, за первые семь месяцев 2022 года банки выдали физлицам 2,57 млн займов на технику и мебель — почти на треть меньше, чем в прошлом году.

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