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Экономист Волкова напомнила, что кредитная карта не может считаться финансовой подушкой

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Экономист, финансовый консультант Татьяна Волкова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала, почему кредитную карту нельзя считать финансовой подушкой безопасности.
Экономист Волкова напомнила, что кредитная карта не может считаться финансовой подушкой
  • Gettyimages.ru

«Кредитная карта не может быть подушкой безопасности. Это, скорее, дорога в нищету, потому что человек привыкает к мысли лёгких денег... Тебе кажется, что у тебя деньги всегда в кармане, но они не твои: берёшь чужие, отдаёшь свои», — отметила Волкова.

Ранее сайт «Реальное время» сообщал, что в Татарстане в августе 2022 года выдали 38 255 кредитных карт — на 20,2%, или в 1,2 раза, больше, чем в июле.

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