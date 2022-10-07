Экономист Волкова назвала правильный подход к накоплению сбережений

Экономист, финансовый консультант Татьяна Волкова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала, как сформировать финансовую подушку.

Формировать финансовую подушку на три месяца — это минимум, в идеале отложенных денежных средств должно хватать на полгода или даже год, отметила экономист.

«Нужно взять расходы, без которых человек не может прожить, сложить и разделить на 12. Это питание, коммунальные платежи, лекарства, какие-то кредитные обязательства... Главное — это управление доходами и расходами, и, сколько бы ты ни зарабатывал, хотя бы 10% откладывать», — уточнила Волкова.

Ранее «Известия» сообщали, что почти четверть россиян рассматривает покупку квартиры как способ инвестирования.