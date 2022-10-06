Оренбургские аграрии собрали 4 млн тонн зерна

Аграрии Оренбургской области собрали 4 млн т зерна.

Об этом сообщает RIA56.

«В этом результате — труд тысяч оренбуржцев, рациональный подход к использованию земли, соблюдение агротехнологий, серьёзное обновление парка сельхозтехники. Погода тоже не подвела», — заявил губернатор Денис Паслер.

Уборка урожая в регионе продолжается. По словам Паслера, осталось 4% площадей.

«Среднюю урожайность в этом году мы получили на уровне 17,6 центнера с гектара», — добавил руководитель региона.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области ввели новые меры поддержки для сельхозпроизводителей.