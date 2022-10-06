Узнать больше

Оренбургские аграрии собрали 4 млн тонн зерна

Короткая ссылка
Аграрии Оренбургской области собрали 4 млн т зерна.
Оренбургские аграрии собрали 4 млн тонн зерна
  • Gettyimages.ru
  • © Georgy Rozov / EyeEm

Об этом сообщает RIA56.

«В этом результате — труд тысяч оренбуржцев, рациональный подход к использованию земли, соблюдение агротехнологий, серьёзное обновление парка сельхозтехники. Погода тоже не подвела», — заявил губернатор Денис Паслер.

Уборка урожая в регионе продолжается. По словам Паслера, осталось 4% площадей.

«Среднюю урожайность в этом году мы получили на уровне 17,6 центнера с гектара», — добавил руководитель региона.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области ввели новые меры поддержки для сельхозпроизводителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить