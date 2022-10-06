Эксперт Шахурин рассказал о динамике цен на нефть на фоне решения ОПЕК+

Эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.

«На фоне решения ОПЕК+ сократить квоты на добычу на 2 млн баррелей в сутки 5 октября цена поднималась выше $94 за баррель, но дальнейшего развития покупки не получили. Хотя в пользу быков были данные от Минэнерго США, показавшие сокращение запасов по всем позициям вместо ожидавшегося роста», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, планы ведущих центробанков продолжать ужесточение монетарной политики и опасения перехода экономики в рецессию волнуют трейдеров заметно больше, поэтому пока не приходится рассчитывать на то, что нефть вернётся в район $100 за баррель.

«Ситуацию могут улучшить данные по рынку труда США — если они окажутся негативными, ФРС может замедлить темпы повышения учётной ставки», — добавил Шахурин.

Ранее член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал информацию о том, что страны Европейского союза согласовали потолок цен на российскую нефть.