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Эксперт Шахурин рассказал о динамике цен на нефть на фоне решения ОПЕК+

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Эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.
Эксперт Шахурин рассказал о динамике цен на нефть на фоне решения ОПЕК+
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«На фоне решения ОПЕК+ сократить квоты на добычу на 2 млн баррелей в сутки 5 октября цена поднималась выше $94 за баррель, но дальнейшего развития покупки не получили. Хотя в пользу быков были данные от Минэнерго США, показавшие сокращение запасов по всем позициям вместо ожидавшегося роста», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, планы ведущих центробанков продолжать ужесточение монетарной политики и опасения перехода экономики в рецессию волнуют трейдеров заметно больше, поэтому пока не приходится рассчитывать на то, что нефть вернётся в район $100 за баррель.

«Ситуацию могут улучшить данные по рынку труда США — если они окажутся негативными, ФРС может замедлить темпы повышения учётной ставки», — добавил Шахурин.

Ранее член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал информацию о том, что страны Европейского союза согласовали потолок цен на российскую нефть.

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