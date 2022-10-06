Политолог Юденков назвал неразумным решение стран ЕС по ограничению цен на российскую нефть

Доцент факультета политологии МГУ кандидат экономических наук Юрий Юденков выразил мнение, что Европа рискует остаться без нефти после истечения сроков контрактов с Россией из-за решения установить потолок цен на российские ресурсы.

В перспективе эта мера может обернуться проблемами для самой Европы, заявил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

«В условиях рынка установления ограничения сверху на цену неразумны... Мы ещё будем продавать, пока контракты действуют. Но в дальнейшем вряд ли этот потолок сыграет какую-то положительную роль для европейцев. Они вообще без нефти останутся в результате», — предположил Юденков.

Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что в энергетике и газовой сфере отношения между странами и компаниями носят стратегический характер.