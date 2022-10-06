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Политолог Юденков назвал неразумным решение стран ЕС по ограничению цен на российскую нефть

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Доцент факультета политологии МГУ кандидат экономических наук Юрий Юденков выразил мнение, что Европа рискует остаться без нефти после истечения сроков контрактов с Россией из-за решения установить потолок цен на российские ресурсы.
Политолог Юденков назвал неразумным решение стран ЕС по ограничению цен на российскую нефть
  • РИА Новости

В перспективе эта мера может обернуться проблемами для самой Европы, заявил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

«В условиях рынка установления ограничения сверху на цену неразумны... Мы ещё будем продавать, пока контракты действуют. Но в дальнейшем вряд ли этот потолок сыграет какую-то положительную роль для европейцев. Они вообще без нефти останутся в результате», — предположил Юденков.

Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что в энергетике и газовой сфере отношения между странами и компаниями носят стратегический характер.

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