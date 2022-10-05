Доцент Твердохлеб спрогнозировал востребованность цифрового рубля

Доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб спрогнозировал востребованность цифрового рубля.

В беседе с «Радио 1» он заявил, что это инструмент, который содержит элементы и наличной, и безналичной форм оплаты.

Кроме того, введение цифрового рубля повысит прозрачность расчётов и позволит по-новому решать вопросы противодействия отмыванию преступных доходов, считает эксперт.

По словам Твердохлеба, введение цифрового рубля не приведёт к росту денежной массы, так как будет снижаться доля таких традиционных инструментов, как наличные и безналичные деньги.

Ранее предприниматель Андрей Михайлишин, сооснователь блокчейн-проектов Joys Digital и генеральный директор АО «Динект Евразия», высказался в беседе с ФАН о перспективах цифрового рубля.