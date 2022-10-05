Специалист Свирин заявил о высокой волатильности валютного и нефтяного рынков

Специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин заявил о высокой волатильности рынка нефти, а также рынков валют и ценных бумаг.

«В первую очередь влияние на это оказывает риск очень быстрого повышения процентной ставки ФРС США», — сказал он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, данные будут представлены на следующей неделе, а 6 октября ожидается статистика по безработице и занятости в Соединённых Штатах.

«Если данные выйдут хуже ожиданий (что потребует от ФРС США более плавного повышения ставки), то рынок может продолжить краткосрочный рост, но если окажутся лучше — стоит ожидать продолжения нисходящей коррекции по валютам (кроме доллара США) и на нефти», — уточнил Свирин.

Как считает эксперт, именно этот фактор на данный момент является ключевым в определении ценообразования на рынке сырья.

«Также цены на нефть сейчас толкают вверх заявления о готовности России и Саудовской Аравии в рамках сделки ОПЕК+ пойти на сокращение добычи на 1—2 млн баррелей в день», — отметил он.

Что касается валютного рынка, то, по прогнозу Свирина, в ближайшие дни евро и доллар могут вновь устремиться в район 55—56 рублей, а восстановление позитива поспособствует попыткам преодоления уровней 60—61,5 рубля.

Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что в энергетике и газовой сфере отношения между странами и компаниями носят стратегический характер.