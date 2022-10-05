Аналитик Юшков прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.

«Мы видим деиндустриализацию в ЕС, потому что цены на энергию высокие, они такими будут оставаться довольно долгий период, так как быстро заменить Россию невозможно», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, Европа становится крупным рынком сбыта не только для американского газа, но и для любых товаров вообще, поскольку в ЕС закрывается всё больше предприятий.

«Потому что с такой себестоимостью, которая у них получается из-за дорогой энергии, ничего не продашь. Поэтому и на глобальном рынке европейские товары невозможно реализовывать», — добавил Юшков.

Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что в энергетике и газовой сфере отношения между странами и компаниями носят стратегический характер.