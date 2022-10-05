военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Аналитик Юшков прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС

Короткая ссылка
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.
Аналитик Юшков прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС
  • РИА Новости

«Мы видим деиндустриализацию в ЕС, потому что цены на энергию высокие, они такими будут оставаться довольно долгий период, так как быстро заменить Россию невозможно», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, Европа становится крупным рынком сбыта не только для американского газа, но и для любых товаров вообще, поскольку в ЕС закрывается всё больше предприятий.

«Потому что с такой себестоимостью, которая у них получается из-за дорогой энергии, ничего не продашь. Поэтому и на глобальном рынке европейские товары невозможно реализовывать», — добавил Юшков.

Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что в энергетике и газовой сфере отношения между странами и компаниями носят стратегический характер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить