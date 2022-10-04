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Экономист Ерёменко допустил колебания курса рубля до конца этого года

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Международный финансовый консультант Василий Ерёменко выразил мнение, что до конца этого года курс рубля, скорее всего, не стабилизируется, а продолжит колебаться.
Экономист Ерёменко допустил колебания курса рубля до конца этого года
  • Gettyimages.ru

«На фоне рекордной инфляции за 40 лет, которая прогнозируется на уровне 9% в год, США переходит в период стагфляции. Это крайне опасный период, достаточно редко его можно наблюдать», — объяснил Ерёменко РИАМО.

При этом европейская экономика также находится в сложном положении, поскольку лишилась дешёвых энергоресурсов из России.

«Центральный Банк уже заявлял, что планирует проводить интервенции — закупку валют для укрепления курса рубля. Посмотрим, когда это произойдёт. Осенью мы ещё будем наблюдать значительные колебания рубля, курс явно не стабилизируется до конца этого года», — подытожил эксперт.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, экономист Алексей Зубец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, в чём лучше хранить сбережения.

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