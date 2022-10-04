В Москве оборот предприятий торговли и услуг превысил 11 трлн рублей за восемь месяцев

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что оборот предприятий торговли и услуг Москвы за первые восемь месяцев этого года превысил показатели 2021 года на 21,9% в текущих ценах и достиг 11,3 трлн рублей.

Об этом информирует НСН.

«Выручка предприятий торговли за восемь месяцев выросла на 25,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 5,1 трлн рублей. Например, объём продаж непродовольственной торговли прибавил сразу 50,2%, достигнув 3,5 трлн рублей. Продовольственная торговля показала прирост в 7,6% — до 887,8 млрд рублей», — уточнил заммэра.

По словам Ефимова, предприятия сферы услуг за этот период нарастили оборот на 19,3% — он приблизился к 6,2 трлн рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в подмосковных Люберцах в сентябре состоялся Межрегиональный форум «Женский бизнес. Путь к успеху».