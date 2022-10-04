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Аналитик Смит прокомментировал предстоящее решение ОПЕК по нефти

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Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит выразил мнение, что значительное сокращение добычи ОПЕК+ станет позитивным событием для российских нефтяных компаний.
Аналитик Смит прокомментировал предстоящее решение ОПЕК по нефти
  • AP

«ОПЕК+, вероятно, заинтересована в повышении цен в свете падения спроса на фоне быстрого ослабления экономик, особенно Китая (всё ещё проводит политику нулевой терпимости к COVID-19), США (инфляция на 40-летнем максимуме) и Европы (худший энергокризис в истории). Кроме того, в течение нескольких месяцев США сокращали стратегические запасы нефти на 1 млн баррелей в сутки, пытаясь удержать цены на нефть на низком уровне в преддверии предстоящих промежуточных выборов 8 ноября», — пояснил Смит в разговоре с Life.ru.

Он отметил, что для российских производителей нефти любое значительное сокращение будет вдвойне позитивным, так как добыча в стране значительно ниже квоты ОПЕК+ из-за логистических проблем, связанных с попытками Европы максимально сократить импорт энергоресурсов из России.

Таким образом, квота для России, скорее всего, не потребует какого-либо фактического сокращения добычи, заключил Смит.

Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что в энергетике и газовой сфере отношения между странами и компаниями носят стратегический характер.

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