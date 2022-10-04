Экономист Зубец порекомендовал россиянам не вкладываться в доллар и евро

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, экономист Алексей Зубец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, в чём лучше хранить сбережения.

Он отметил высокий, 9%-й, уровень инфляции по доллару и евро.

«Если вы купите сегодня безналичные доллары, то через какое-то время они на треть усохнут, могут и наполовину, это зависит от того, как будет вести себя инфляция в долларе и евро. Если мы говорим о рублях, то здесь история лучше, можно найти инвестиционные инструменты, которые будут сопоставимы с инфляцией», — сказал специалист.

В настоящее время уровень инфляции невысокий, и можно найти инвестиционные инструменты на рынке, доходность которых будет 5—7%, что сопоставимо с размером инфляции на следующий год, отметил Зубец.

Ранее специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии профессор Алексей Маслов в беседе с ФАН назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.