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Экономист Зубец порекомендовал россиянам не вкладываться в доллар и евро

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Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, экономист Алексей Зубец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, в чём лучше хранить сбережения.
Экономист Зубец порекомендовал россиянам не вкладываться в доллар и евро
  • Gettyimages.ru

Он отметил высокий, 9%-й, уровень инфляции по доллару и евро.

«Если вы купите сегодня безналичные доллары, то через какое-то время они на треть усохнут, могут и наполовину, это зависит от того, как будет вести себя инфляция в долларе и евро. Если мы говорим о рублях, то здесь история лучше, можно найти инвестиционные инструменты, которые будут сопоставимы с инфляцией», — сказал специалист.

В настоящее время уровень инфляции невысокий, и можно найти инвестиционные инструменты на рынке, доходность которых будет 5—7%, что сопоставимо с размером инфляции на следующий год, отметил Зубец.

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