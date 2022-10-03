«Газпром» сообщил о падении объёмов поставок газа в страны дальнего зарубежья на 40,4%
- РИА Новости
«Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 86,9 млрд куб. м — на 40,4% (на 58,9 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года», — говорится в заявлении в Telegram.
В «Газпроме» добавили, что добыча газа в текущем году снизилась на 17,1% и составила 313,3 млрд куб. м.
Ранее заместитель председателя правления «Газпром нефти» Вадим Яковлев заявил, что добыча компании в настоящее время находится на исторических максимумах и превышает допандемийный уровень.