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«Газпром» сообщил о падении объёмов поставок газа в страны дальнего зарубежья на 40,4%

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Объём поставок газа «Газпрома» в страны дальнего зарубежья снизился за первые девять месяцев текущего года на 40,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Газпром» сообщил о падении объёмов поставок газа в страны дальнего зарубежья на 40,4%
  • РИА Новости

«Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 86,9 млрд куб. м — на 40,4% (на 58,9 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года», — говорится в заявлении в Telegram.

В «Газпроме» добавили, что добыча газа в текущем году снизилась на 17,1% и составила 313,3 млрд куб. м.

Ранее заместитель председателя правления «Газпром нефти» Вадим Яковлев заявил, что добыча компании в настоящее время находится на исторических максимумах и превышает допандемийный уровень.

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