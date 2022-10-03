Эксперт Свирин рассказал о перспективах курса рубля в октябре

Специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин рассказал о перспективах курса рубля в октябре.

«В перспективе наступившего месяца не исключены новые рывки рубля в северном направлении, но даже в случае укрепления потенциальный рост не будет устойчивым и послужит возможностью для покупки иностранной валюты на более привлекательных уровнях», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, причин для существенного ослабления рубля нет.

Ранее специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии профессор Алексей Маслов в беседе с ФАН назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.