Аналитик Фёдоров дал прогноз по ценам на нефть

Аналитик TeleTrade Алексей Фёдоров дал прогноз по ценам на нефть.

«ОПЕК+ уже 5 октября на первом очном заседании с марта 2020 года может предпринять действия для поддержки цен на нефть на уровне выше $90 за баррель Brent. О том, что это ценовое значение является критически важным для стран — производителей нефти, уже неоднократно сигнализировал крупнейший игрок на нефтяном рынке, Саудовская Аравия», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, для нефтяных котировок, которые непрерывно снижаются в течение четырёх месяцев подряд, первая неделя октября может стать хорошей возможностью для восстановления своих позиций.

«По крайней мере, если к заседанию ОПЕК+ 5 октября удастся подойти на уровнях выше $88 за баррель Brent, а это более чем вероятно, то после заседания расширенного картеля нефтяные котировки получат хороший шанс на рост к $95 — 97 за баррель», — предположил Фёдоров.

Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что в энергетике и газовой сфере нет обычной торговли — отношения между странами и компаниями носят стратегический характер.