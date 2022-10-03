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Аналитик Наумов спрогнозировал курс доллара в пределах 65 рублей к концу года

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Управляющий партнёр хедж-фонда PFL Advisors Фёдор Наумов рассказал, какой курс доллара и юаня ожидается к концу 2022 года.
Аналитик Наумов спрогнозировал курс доллара в пределах 65 рублей к концу года
  • РИА Новости

К концу 2022 года курс доллара будет находиться в районе 65 рублей, юань — около 9 рублей, поделился эксперт в разговоре с «Российской газетой».

Также, по словам Наумова, в будущем в стране должен установиться более здоровый курс рубля для экономики. Это 75—85 рублей за доллар и 11—12 рублей за юань.

Ранее специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии профессор Алексей Маслов в беседе с ФАН назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.

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