«Газпром» подтвердил поставку газа в Молдавию в октябре в объёме 5,7 млн кубов в сутки

«Газпром» подтвердил поставку газа в Молдавию в октябре в объёме 5,7 млн куб. м в сутки. Такой объём предопределён односторонним отказом украинской стороны принимать российский газ на ГИС «Сохрановка».

РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба компании. Председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан ранее заявил, что, по предварительным расчётам, закупочная цена газа составит $1031 за 1 тыс. куб. м.