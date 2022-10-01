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«Газпром» подтвердил поставку газа в Молдавию в октябре в объёме 5,7 млн кубов в сутки

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«Газпром» подтвердил поставку газа в Молдавию в октябре в объёме 5,7 млн куб. м в сутки. Такой объём предопределён односторонним отказом украинской стороны принимать российский газ на ГИС «Сохрановка».
«Газпром» подтвердил поставку газа в Молдавию в октябре в объёме 5,7 млн кубов в сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан ранее заявил, что, по предварительным расчётам, закупочная цена газа составит $1031 за 1 тыс. куб. м.

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