ОПЕК+ проведёт заседание Совместного комитета по мониторингу 5 октября в Вене
- РИА Новости
«45-е заседание Совместного министерского комитета по мониторингу (СММК) и 33-я встреча министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, пройдут очно в секретариате ОПЕК в Вене... 5 октября 2022 года», — сказано в материале на сайте ОПЕК.
В организации напомнили, что данные мероприятия станут первыми очными встречами министров с марта 2020 года.
5 сентября в ОПЕК+ приняли решение сократить добычу нефти в октябре.