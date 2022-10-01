ОПЕК+ проведёт заседание Совместного комитета по мониторингу 5 октября в Вене

ОПЕК+ проведёт заседание Совместного министерского комитета по мониторингу (СММК) и всех глав альянса 5 октября в формате офлайн в Вене.

«45-е заседание Совместного министерского комитета по мониторингу (СММК) и 33-я встреча министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, пройдут очно в секретариате ОПЕК в Вене... 5 октября 2022 года», — сказано в материале на сайте ОПЕК.

В организации напомнили, что данные мероприятия станут первыми очными встречами министров с марта 2020 года.

5 сентября в ОПЕК+ приняли решение сократить добычу нефти в октябре.