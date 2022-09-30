Инвестстратег Бахтин дал прогноз по динамике курса доллара в октябре

Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций», дал прогноз по динамике курса доллара в октябре.

«В ближайшей перспективе, в начале октября, нельзя исключать продолжения рублёвого укрепления. Доллар будет стоить 50 рублей», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, доллар теряет в цене, прежде всего, из-за геополитической ситуации.

Ранее специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии профессор Алексей Маслов в беседе с ФАН назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.