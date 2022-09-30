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Аналитик Осадчий высказался о динамике курса доллара

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Начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий высказался о динамике курса доллара.
Аналитик Осадчий высказался о динамике курса доллара
  • РИА Новости

«Население избавляется от бесполезных безналичных долларов. Это способствует ослаблению безналичного доллара. Граждане покупают наличные доллары. Это способствует укреплению наличного доллара. Возникает «раздвоение валюты», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил Осадчий, в настоящее время наличный доллар можно купить в банке за 64,25 рубля, а биржевой курс составляет 54,185 рубля.

«Таким образом, спред достигает 19%», — добавил он.

Ранее специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии, профессор Алексей Маслов в беседе с ФАН назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.

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