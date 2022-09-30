Эксперт Митрахович прокомментировал динамику курса евро

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович прокомментировал динамику курса евро.

«Евро падает, потому что запустили печатный станок. Это нужно, чтобы заморозить цены на электроэнергию, компенсировать компаниям недополученную выгоду», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, эмиссия евро также призвана покрыть расходы на поддержку бизнеса и населения.

Как отметил Митрахович, в России из-за санкций ограничен импорт, действуют валютные ограничения ЦБ, что также приводит к ослаблению евро.

Ранее специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии, профессор Алексей Маслов в беседе с ФАН назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.