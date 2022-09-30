Производство одежды в Москве выросло почти в два раза с начала года

Московские компании выпустили почти в два раза больше одежды с начала 2022 года, чем за такой же период 2021-го, заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

Как напомнил Ефимов, сферу лёгкой промышленности представляют свыше 200 предприятий.

«После того как зарубежные компании начали освобождать российский рынок, отечественные предприятия стали занимать их место и увеличивать объёмы выпуска своих товаров», — отметил он.

По его словам, с начала года столичные предприятия поставили заказчикам товары на 28 млрд рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская область стала лидером по производству приправ в России.