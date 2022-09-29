Аналитик Васильев не исключил прекращения биржевой торговли долларами и евро

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев не исключил прекращения биржевой торговли долларами и евро на фоне намерений западных стран расширить санкции в отношении России.

В беседе с агентством «Прайм» Васильев уточнил, что под новые антироссийские ограничения может попасть НКЦ, что приведёт к невозможности биржевой торговли долларами и евро.

По словам аналитика, в такой ситуации российские граждане и компании приняли решение о переходе на рубли и валюты дружественных стран.

Ранее специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии профессор Алексей Маслов в беседе с ФАН назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.