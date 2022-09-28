Аналитик Свирин допустил, что курс доллара составит 59 рублей до конца торговой недели
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«Пара доллар/рубль 27 сентября показала символический рост и сохраняет лёгкий восходящий уклон сегодня, 28 сентября, с начала сессии повышаясь в пределах 0,5%. Котировки отскочили от июльских минимумов и пытаются отвоевать зоны 58,50 рубля», — поделился эксперт с ИА REGNUM.
По его мнению, до конца торговой недели пара способна вернуться в район 59 рублей, но перехода к уровню 60 рублей пока не ожидается.
При этом среднесрочные риски для рубля сохраняются, хотя уже не так ярко выражены по причине отсутствия спешки властей с возобновлением бюджетного правила, резюмировал Свирин.
Ранее специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии профессор Алексей Маслов в беседе с ФАН назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.