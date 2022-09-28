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Аналитик Свирин допустил, что курс доллара составит 59 рублей до конца торговой недели

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Специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин заявил, что после недавнего всплеска волатильности рубль снова стабилизировался.
Аналитик Свирин допустил, что курс доллара составит 59 рублей до конца торговой недели
  • Gettyimages.ru
  • © Ulrich Baumgarten

«Пара доллар/рубль 27 сентября показала символический рост и сохраняет лёгкий восходящий уклон сегодня, 28 сентября, с начала сессии повышаясь в пределах 0,5%. Котировки отскочили от июльских минимумов и пытаются отвоевать зоны 58,50 рубля», — поделился эксперт с ИА REGNUM.

По его мнению, до конца торговой недели пара способна вернуться в район 59 рублей, но перехода к уровню 60 рублей пока не ожидается.

При этом среднесрочные риски для рубля сохраняются, хотя уже не так ярко выражены по причине отсутствия спешки властей с возобновлением бюджетного правила, резюмировал Свирин.

Ранее специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии профессор Алексей Маслов в беседе с ФАН назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.

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