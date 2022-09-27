Регулятор: ЧП на нитках «Северного потока» не влияет на надёжность поставок газа в ФРГ
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«Мы не видим никакого влияния на надёжность поставок. С тех пор как Россия прекратила поставки в начале сентября, газ больше не поступал через «Северный поток — 1», — передаёт РИА Новости слова представителя ведомства.
Он уточнил, что на данный момент уровень наполненности газохранилищ ФРГ составляет чуть больше 91%.
Ранее компания Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».