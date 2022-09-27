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Инвестстартег Суверов: рубль укрепляется из-за ожиданий санкций против НКЦ

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Рубль продолжает укрепляться в том числе в связи с ожиданием санкций Запада против НКЦ, заявил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

По его словам, ожидание санкций против НКЦ в связи с референдумами является основным фактором.

«Это ускорит дедолларизацию российской экономики и финансовых рынков, спрос на доллар и евро может резко снизиться. Банки вводят комиссии за хранение безналичных долларов, что также разрушает спрос на него», — заявил Суверов агентству «Прайм».

Он отметил, что на рубле могут негативно сказаться такие факторы как снижение цен на нефть, валютные интервенции.

Ранее специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии профессор Алексей Маслов в беседе с ФАН назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.

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