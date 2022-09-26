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Доцент Воронкова заявила, что динамика курса юаня соответствует глобальному тренду

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Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Воронкова заявила, что понижательная динамика курса юаня соответствует глобальному тренду (укреплению доллара против других валют), а также отражает внутренние факторы развития китайской экономики.
Доцент Воронкова заявила, что динамика курса юаня соответствует глобальному тренду
  • Gettyimages.ru

«Среди этих факторов основными можно считать спад темпов роста из-за новых локдаунов, вливание ликвидности в банковскую систему в рамках государственной политики поддержки бизнеса не в унисон ДКП в развитых экономиках», — сказала она в беседе с ИА REGNUM.

По прогнозу эксперта, валютная политика в КНР и далее будет отличаться сбалансированностью, ориентируясь на стабильность национальной валюты.

Ранее специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии профессор Алексей Маслов в беседе с ФАН назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.

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