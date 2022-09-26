В Москве жители выкупили более 90 участков земли по льготной цене в 2022 году

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что москвичи выкупили у города 93 участка со скидкой 60% в 2022 году, что позволило сэкономить 244,7 млн рублей.

Об этом сообщает kp.ru.

«С начала 2022 года они оформили в собственность 93 участка общей площадью почти 10 га, что почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было оформлено 72 участка площадью 8,8 га», — отметил вице-мэр.

Возможность выкупа земли, на которой находятся индивидуальные дома, дачи и личные подсобные хозяйства, за 40% от кадастровой стоимости появилась у жителей Москвы весной 2020 года.

Ранее НСН со ссылкой на Владимира Ефимова сообщала, что неиспользуемый участок в Тимирязевском районе Москвы будет реорганизован по проекту «Индустриальные кварталы». Инвестор вложит в реализацию проекта 7 млрд рублей.