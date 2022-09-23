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Инвесторы исполнили обязательства по реализации проектов инфраструктуры Крыма на 1 млрд рублей

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В Крыму социальные обязательства инвесторов по реализуемым в регионе инвестиционным проектам превысили 1 млрд рублей.
Инвесторы исполнили обязательства по реализации проектов инфраструктуры Крыма на 1 млрд рублей
  • РИА Новости

Вице-премьер — министр финансов Республики Крым Ирина Кивико уточнила, что речь идёт в первую очередь о строительстве жилых домов, передаче новых квартир и благоустройстве территорий, сообщает «Крыминформ».

«На сегодняшний день в рамках заключённых соглашений инвесторами выполнены социальные обязательства на сумму более 1 млрд рублей. Это реальный вклад инвесторов для жителей республики, это очень знаковая сумма», — цитирует Кивико пресс-служба республиканского Минэкономразвития.

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны «Вагоноремонт» в районе Восточное Дегунино в Москве создадут новые кварталы с жильём и деловыми пространствами.

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